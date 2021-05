Telecomunicazioni | la grande corsa della fibra in Italia

Leggi su quifinanza

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – L’è fra i paesi europei con la più alta crescitaottica: la coperturafino a casa (Ftth/b) è balzata di oltre dieci punti, collocando il Paese al 18esimo posto in ambito europeo (27esimo posto nella lista di 39 Paesi). L’ha spinto infatti la coperturaal 41%, poco sotto la media europea, con 11 milioni di abitazioni complessivamente cablate. E’ quanto emerge dal report IDate di settembre 2020, che sarà presentato mercoledì ed è stato anticipato da Radiocor, da cui emerge che, nel biennio 2018-2019, la copertura si fermava al 30,6%. L’è anche al secondo posto in Europa (quarto nella classifica allargata di 39 Paesi) per crescita in termini assoluti ...