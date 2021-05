Tegola Italia, Verratti rischia l'addio agli Europei: 'Infortunio al ginocchio, fuori 4 - 6 settimane' (Di martedì 11 maggio 2021) Che sfortuna per Marco Verratti . Il centrocampista del Paris Saint - Germain e della nazionale azzurra rischia infatti seriamente di non prendere parte agli Europei al via il prossimo 11 giugno: ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021) Che sfortuna per Marco. Il centrocampista del Paris Saint - Germain e della nazionale azzurrainfatti seriamente di non prendere parteal via il prossimo 11 giugno: ...

Advertising

MilanLiveIT : ???????? #Italia - #Verratti dovrà stare fuori 4-6 settimane! - serieAnews_com : ???? #Italia, tegola per Mancini: Verratti infortunato in allenamento, europeo a rischio - TruppenStrunz : @catlatorre Scrivi questo su Biden. In una nazione come gli USA, il target di Berlusconi per l'Italia. ?????? Tegola… - tranellio : RT @Virus1979C: Bioera: tegola dei revisori di Rsm, che bocciano il bilancio 2020 della società guidata da Mazzaro e presieduta da Santanch… - gioporce : RT @Virus1979C: Bioera: tegola dei revisori di Rsm, che bocciano il bilancio 2020 della società guidata da Mazzaro e presieduta da Santanch… -