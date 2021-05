Tebas, presidente della Liga, esclude sanzioni per Real Madrid e Barcellona (Di martedì 11 maggio 2021) Javier Tebas, presidente della Liga, ha commentato le dichiarazioni di ieri del presidente della FIGC, Gabriele Gravina sui rischi che corre la Juventus a non rispettare principi previsti dalla federazione e dalla UEFA a Europa Press. Secondo Tebas la Lega calcio spagnola non può vietare a Real Madrid e Barcellona di partecipare alle coppe europee come punizione per la loro adesione alla Super Lega: “Gravina è il presidente della Federazione italiana e ha una posizione simile alla nostra. Non abbiamo la capacità normativa di sanzionare nessuno per non averlo lasciato competere. Sono le federazioni che dicono chi va in Europa. Noi dobbiamo affrontare il futuro e proteggerci. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Javier, ha commentato le dichiarazioni di ieri delFIGC, Gabriele Gravina sui rischi che corre la Juventus a non rispettare principi previsti dalla federazione e dalla UEFA a Europa Press. Secondola Lega calcio spagnola non può vietare adi partecipare alle coppe europee come punizione per la loro adesione alla Super Lega: “Gravina è ilFederazione italiana e ha una posizione simile alla nostra. Non abbiamo la capacità normativa di sanzionare nessuno per non averlo lasciato competere. Sono le federazioni che dicono chi va in Europa. Noi dobbiamo affrontare il futuro e proteggerci. ...

