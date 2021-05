Tapiro d’oro dell’anno a Fognini. Per il tennista premio speciale: “Almeno ho... (Di martedì 11 maggio 2021) Il tennista italiano è stato eliminato dagli Internazionali prima del previsto e il suo carattere lo fa spesso discutere con i giudici. Striscia lo ha premiato Leggi su golssip (Di martedì 11 maggio 2021) Ilitaliano è stato eliminato dagli Internazionali prima del previsto e il suo carattere lo fa spesso discutere con i giudici. Striscia lo ha premiato

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? «#Pirlo e #Ronaldo rimarranno. Non molleremo mai» Cosi il vicepresidente della #Juventus Pavel #Nedved alla con… - sportface2016 : Tapiro d'oro a #Fognini: 'Eliminazione dagli Internazionali? Sono sereno, ne uscirò più forte' #IBI2021 - StefanoCer969 : @Striscia @juventusfc @VStaffelli C....... vai a dare il tapiro d'oro a Berlusconi che ogni volta che c'è il proces… - infoitsport : 'Striscia la Notizia', tapiro d'oro a Pavel Nedved: 'Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo' - infoitsport : Juventus, a Nedved il tapiro d'oro: 'Siamo in difficoltà, ma Pirlo resta' -