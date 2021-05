Tabellone Internazionali BNL d’Italia femminili 2021 | Barty testa di serie | presenti le italiane

(Di martedì 11 maggio 2021) Ilprincipale degliBNL, prestigioso Masters 1000 con sede a Roma. Ashleighoccupa la posizione numero uno del seeding e beneficerà di un bye al primo turno, così come Sabalenka, Kenin e Svitolina (parte alta). Stesso discorso nella parte bassa per Halep, Andreescu, Osaka e Serena Williams.anche Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi: dovranno affrontare rispettivamente Shvedova, Garcia e Sorribes Tormo. ILMASCHILE DEGLIECCO IL MONTEPREMI E IL PRIZE MONEY PRIMO TURNO PARTE ALTA (1)vs byeTrevisan vs Shvedova Garcia vs Cocciaretto Kudermetova vs (14) Mertens (9) K. Pliskova vs V. Williams Gauff b. ...

Advertising

WeAreTennisITA : Sebastian #Korda dà forfait e Marco #Cecchinato entra di diritto nel tabellone delle qualificazioni degli… - SilvanaHansb : RT @WeAreTennisITA: Sebastian #Korda dà forfait e Marco #Cecchinato entra di diritto nel tabellone delle qualificazioni degli #Internaziona… - Michele43407330 : RT @WeAreTennisITA: Sebastian #Korda dà forfait e Marco #Cecchinato entra di diritto nel tabellone delle qualificazioni degli #Internaziona… - klaus1973_2014 : RT @WeAreTennisITA: Sebastian #Korda dà forfait e Marco #Cecchinato entra di diritto nel tabellone delle qualificazioni degli #Internaziona… - paolorm2012 : RT @WeAreTennisITA: Sebastian #Korda dà forfait e Marco #Cecchinato entra di diritto nel tabellone delle qualificazioni degli #Internaziona… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Internazionali

Ubi Tennis

Lorenzo Musetti affronta Reilly Opelka oggi nell'incontro di secondo turno degliBNL d'Italia 2021 . Il classe 2002 sfida il gigante americano e tenterà di ripetersi ...MATCH IL......Berrettini affronta Nikoloz Basilashvili oggi nell'incontro di primo turno degliBNL ... SEGUI IL LIVE DEL MATCH ILIL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La sfida va in ...Giornata ricca di partite al Foro Italico di Roma: ecco come e dove seguire gli incontri in tempo reale ROMA - Anche oggi grande spettacolo agli Internazionali di tennis di Roma. Matteo Berrettini, re ...Le partite di oggi degli Internazionali d'Italia di tennis a Roma saranno trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno a partire dalle 10 e, in streaming, su Now o attraverso l'a ...