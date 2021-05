Superlega, Juventus fuori dalla Serie A? Incontro a Milano tra i 20 club italiani (Di martedì 11 maggio 2021) A Milano sta andando in scena un Incontro tra i 20 club di Serie A per parlare della situazione legata alla Juventus e alla Superlega Secondo quanto riferito da Alessandro Alciato di Sky Sport, Incontro a Milano per i 20 club di Serie A per discutere la situazione relativa al tema Superlega. Questione più che mai apertissima, in virtù delle parole pronunciate dal presidente FIGC Gabriele Gravina che, ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha ribadito la possibile esclusione della Juventus dalla Serie A se dovesse ancora far parte della Super League al momento dell’iscrizione al prossimo campionato. A Milano Incontro fra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Asta andando in scena untra i 20diA per parlare della situazione legata allae allaSecondo quanto riferito da Alessandro Alciato di Sky Sport,per i 20diA per discutere la situazione relativa al tema. Questione più che mai apertissima, in virtù delle parole pronunciate dal presidente FIGC Gabriele Gravina che, ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha ribadito la possibile esclusione dellaA se dovesse ancora far parte della Super League al momento dell’iscrizione al prossimo campionato. Afra ...

