Superlega, Juventus fuori dalla A? Oggi l’incontro dei club. Giro d’Italia: Ganna in rosa affronta la tappa appenninica (Di martedì 11 maggio 2021) Calcio di serie A la questione Superlega resta scottante. Oggi 11 maggio è previsto un incontro a Milano per i 20 club della massima serie. Obiettivo: discutere la situazione relativa ai top club italiani che si erano impegnati nella Super League europea e alla loro compatibilità con il prossimo campionato nazionale. Questione più che mai apertissima, in virtù delle parole pronunciate dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. Quest’ultimo è stato molto netto ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Ha ribadito la possibile esclusione della Juventus dalla Serie A se dovesse ancora far parte della Super League al momento dell’iscrizione al prossimo campionato. Il duro avvertimento di Gravina Prima l’avviso di Ceferin, ora quello di Gravina, dunque. Una situazione di tensione che in casa ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 maggio 2021) Calcio di serie A la questioneresta scottante.11 maggio è previsto un incontro a Milano per i 20della massima serie. Obiettivo: discutere la situazione relativa ai topitaliani che si erano impegnati nella Super League europea e alla loro compatibilità con il prossimo campionato nazionale. Questione più che mai apertissima, in virtù delle parole pronunciate dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. Quest’ultimo è stato molto netto ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Ha ribadito la possibile esclusione dellaSerie A se dovesse ancora far parte della Super League al momento dell’iscrizione al prossimo campionato. Il duro avvertimento di Gravina Prima l’avviso di Ceferin, ora quello di Gravina, dunque. Una situazione di tensione che in casa ...

