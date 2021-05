Superlega | Gravina ' sentito Agnelli | presupposti dialogo' ++

(Di martedì 11 maggio 2021) "Certo che ho, per me è doveroso cercare un percorso di. Al di là delle scelte che prenderà, mi sento di dire che ci sono iper il superamento di posizioni che in ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | #Gravina avvisa la Juventus: 'Le norme sono chiare' - ZZiliani : Nel caso bisognerà capire che cosa farsene degli arbitri AJA, i più penalizzati assieme ai tifosi juventini.… - FBiasin : #Gravina: 'Se al momento dell'iscrizione alla prossima #SerieA la #Juve non si ritirerà dalla #Superlega, sarà fuor… - dan_ceres : RT @NicoSchira: Disgelo tra #FIGC e #Juventus dopo le scintille relative alla SuperLega. Parole distintive del presidente #Gravina: “Ho sen… - barinewstv : Superlega, Gravina ci ripensa e lancia segnali alla Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Gravina

Così il presidente della Federcalcio, Gabriele, a margine di un incontro a Torino sul calcio dilettantistico e regionale. "Io devo difendere la competizione, non le singole società - aggiunge ...... frena le domande l'allenatore bianconero che non vuole commentare neanche le dichiarazioni die il rischio esclusione da Champions e campionato per la vicenda. "Sono cose esterne e ...Vedo abbastanza impraticabile l’idea di punire un’idea progettuale che non si è concretizzata”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina interpellato su un’eventuale penalizzazione per le ...TORINO (ITALPRESS) – “La Juventus deve fare una grande partita, non voglio vedere rassegnazione nei ragazzi, abbiamo ancora tre partite e siamo a un punto dalla Champions. Sono nel calcio da tanti ann ...