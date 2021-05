Superlega, Gravina sente Agnelli: "Presupposti per riavvicinamento" (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Superlega, Juventus e Figc: prove di dialogo. "Ho avuto un contatto con il presidente della Juventus Andrea Agnelli come è doveroso da parte mia e devo dire che al di là di quelle che potranno essere le sue scelte mi sembra che vi siano i Presupposti per un dialogo o comunque per un avvicinamento di posizioni che fino a questo momento sono apparse particolarmente tese", ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un incontro a Torino. "Il calcio italiano e quello internazionale - ha aggiunto sollecitato dai cronisti - non possono fare a meno della Juventus anche se la nostra scelta non può basarsi su dimensioni economiche o collegate al bacino dei suoi tifosi". "Noi - ha ribadito - ci dobbiamo basare su quelle che sono principi e regole che governano il nostro sistema e sono convinto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) -, Juventus e Figc: prove di dialogo. "Ho avuto un contatto con il presidente della Juventus Andreacome è doveroso da parte mia e devo dire che al di là di quelle che potranno essere le sue scelte mi sembra che vi siano iper un dialogo o comunque per un avvicinamento di posizioni che fino a questo momento sono apparse particolarmente tese", ha detto il presidente della Figc, Gabriele, in un incontro a Torino. "Il calcio italiano e quello internazionale - ha aggiunto sollecitato dai cronisti - non possono fare a meno della Juventus anche se la nostra scelta non può basarsi su dimensioni economiche o collegate al bacino dei suoi tifosi". "Noi - ha ribadito - ci dobbiamo basare su quelle che sono principi e regole che governano il nostro sistema e sono convinto che ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | #Gravina avvisa la Juventus: 'Le norme sono chiare' - ZZiliani : Nel caso bisognerà capire che cosa farsene degli arbitri AJA, i più penalizzati assieme ai tifosi juventini.… - FBiasin : #Gravina: 'Se al momento dell'iscrizione alla prossima #SerieA la #Juve non si ritirerà dalla #Superlega, sarà fuor… - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Superlega, Gravina: 'Contatto con Agnelli, ci sono i presupposti per un avvicinamento, il calcio non può fare a… - gianchitosca : RT @juventusfans: #Gravina: 'Se la #Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell'iscrizione al prossimo campio… -