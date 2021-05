Super League, Tebas: «Non possiamo escludere Barcellona e Real Madrid» (Di martedì 11 maggio 2021) Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato delle possibili sanzioni per i club a favore della Super League Javier Tebas, presidente della Liga, ha commentato ai microfoni di Europa Press le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina in merito alle possibili sanzioni per i club a favore della Super League. «Gravina è il presidente della Federazione italiana e ha una posizione simile alla nostra. Non abbiamo la capacità normativa di sanzionare nessuno per non averlo lasciato competere. Sono le federazioni che dicono chi va in Europa. Noi dobbiamo affrontare il futuro e proteggerci. Real Madrid e Barcellona appartengono a un organo di diritti e strategie audiovisivi. E allo stesso tempo lavoravano per a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Javier, presidente della Liga, ha parlato delle possibili sanzioni per i club a favore dellaJavier, presidente della Liga, ha commentato ai microfoni di Europa Press le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina in merito alle possibili sanzioni per i club a favore della. «Gravina è il presidente della Federazione italiana e ha una posizione simile alla nostra. Non abbiamo la capacità normativa di sanzionare nessuno per non averlo lasciato competere. Sono le federazioni che dicono chi va in Europa. Noi dobbiamo affrontare il futuro e proteggerci.appartengono a un organo di diritti e strategie audiovisivi. E allo stesso tempo lavoravano per a ...

