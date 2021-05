Suicidio Barça: il Levante pareggia 3-3. Atletico vicino al titolo (Di martedì 11 maggio 2021) Suicidio del Barcellona sul campo del Levante. I catalani si fanno rimontare due volte dai padroni di casa e buttano all’aria il momentaneo sorpasso all’Atletico Madrid, dando una grande chance ora a Simeone per mettere le mani sulla Liga. Il Barcellona ha chiuso avanti il primo tempo sul 2-0, con le reti di Messi al 25? e Pedri al 34?. Nella ripresa, riscossa dei padroni di casa che pareggiano in due minuti. Al 57? Melero riapre la gara, al 59? Morales pareggia per il 2-2. Il Barça reagisce con veemenza e al 64? trova la rete del 3-2, don Dembele ma all’83’, Leon trova la rete del 3-3 e della beffa. In classifica il Barcellona si porta a 76 punti, a -1 dall’Atletico che ha però una gara in meno. Il Levante è salvo con i suoi 40 punti. Foto: Mundo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021)del Barcellona sul campo del. I catalani si fanno rimontare due volte dai padroni di casa e buttano all’aria il momentaneo sorpasso all’Madrid, dando una grande chance ora a Simeone per mettere le mani sulla Liga. Il Barcellona ha chiuso avanti il primo tempo sul 2-0, con le reti di Messi al 25? e Pedri al 34?. Nella ripresa, riscossa dei padroni di casa cheno in due minuti. Al 57? Melero riapre la gara, al 59? Moralesper il 2-2. Ilreagisce con veemenza e al 64? trova la rete del 3-2, don Dembele ma all’83’, Leon trova la rete del 3-3 e della beffa. In classifica il Barcellona si porta a 76 punti, a -1 dall’che ha però una gara in meno. Ilè salvo con i suoi 40 punti. Foto: Mundo ...

