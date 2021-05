Subaru - La Suv elettrica si chiamerà Solterra

(Di martedì 11 maggio 2021) Laha svelato nuovi dettagli sulla sua prima auto, la. Come già anticipato, sarà una Suv di segmento C e si baserà sulla piattaforma e-Global, sviluppata in collaborazione con la Toyota. A differenza di quanto comunicato precedentemente, però, il lancio del nuovo modello a batteria avverrà prima del previsto: il debutto della sport utility sui principali mercati, incluso quello europeo, era infatti programmato "entro il 2025", ma è stato anticipato ai primi mesi dell'anno prossimo. Gemelle diverse. La Casa delle Pleiadi ha anche diffuso due teaser: il primo, che ritrae lain controluce, mette in risalto i fari a Led, le superfici vetrate laterali e il cofano, solcato da due nervature che collegano i gruppi ottici ai montanti anteriori. Nel complesso, la Suv ...

Subaru Solterra, inedito suv elettrico sviluppato con Toyota

Ilè realizzato sulla inedita piattaforma eTnga progettata solo per veicoli ad induzione e sviluppata congiuntamente con gli alleati della. Il modello, quasi pronto per la produzione in ...... valore che ha sempre contraddistinto i, in un veicolo completamente elettrico". Il nuovo Solterra si affiancherà alla gamma deicomposta da Outaback, Forester e XV e sarà ...Le opinioni, per carità, sono tutte rispettabili. Anche se, a volte, molto distanti fra loro. Ci sono delle visioni, però, che fanno eccezione. Guardate più da punto di ...Subaru Solterra arriva sul mercato nel 2022. Sviluppato insieme a Toyota, è l'ingresso nel mondo delle elettriche pure della casa giapponese ...