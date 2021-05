Studiano una rapina ma…i Carabinieri scoprono giro di armi clandestine | ecco cosa è successo alle porte di Roma

(Di martedì 11 maggio 2021) Undiclandestino, tra Albano Laziale e Genzano di, è stato bloccato grazie all’intervento deidella Compagnia di Velletri. I militari partendo dagli sviluppi di una mirata attività investigativa hanno posto nel mirino 5 persone; facendo così scattare perquisizioni personali e locali. Durante i controlli hanno così rinvenuto una pistola, due fucili – di cui uno a canne mozze – ed una bomba carta artigianale. Leggi anche: Chocdi: picchia la ex e la sequestra nello sgabuzzino I 5 arrestati, tutti italiani, disoccupati e censurati, avevano anche a disposizione una targa rubata, passamontagna e vari strumenti da effrazione; il tutto infatti mostrava i 5 in procinto di compiere una. I due soggetti trovati ...

