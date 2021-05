Stress e depressione da lockdown, arriva la “cannabis light di cittadinanza”: come funziona (Di martedì 11 maggio 2021) Di cittadinanza conosciamo sicuramente il reddito di cittadinanza ma ora arriva anche la “cannabis light”. E’ l’iniziativa della società “JustMary”, che in pochi anni si è affermata come leader nel mercato della consegna a domicilio delle fiorescenze destinate a rilassare. cannabis light di cittadinanza L’iniziativa nasce contro lo Stress e la depressione da lockdown. Ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 maggio 2021) Diconosciamo sicuramente il reddito dima oraanche la “”. E’ l’iniziativa della società “JustMary”, che in pochi anni si è affermataleader nel mercato della consegna a domicilio delle fiorescenze destinate a rilassare.diL’iniziativa nasce contro loe lada. Ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

EstrazioniM : Le cause degli attacchi di rabbia sono diverse e variano da persona a persona comprendendo anche patologie come i d… - Marisab79879802 : @bisagnino Siamo pieni di psicolabili,una volta si trovavano ben altri modi per scaricare stress o reagire alla depressione - serenella_betti : RT @AIRC_it: Una diagnosi di tumore può avere conseguenze anche a livello psicologico e portare a stress, ansia, depressione e disturbo da… - Pianetablunews : In breve, la serotonina è responsabile del nostro benessere . Grazie alla produzione di questo neurotrasmettitore,… - akhetaton11 : RT @AIRC_it: Una diagnosi di tumore può avere conseguenze anche a livello psicologico e portare a stress, ansia, depressione e disturbo da… -