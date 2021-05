Stefano De Martino e il buongiorno del suo amore da sciogliere il cuore

(Di martedì 11 maggio 2021)Deha sciolto ildei suoi fedeli sostenitori mostrando loro ilspeciale che gli ha dato il suoDeè uno dei personaggi più amati dal pubblico del piccolo schermo. In molti infatti lo ammirano non solo a livello professionale, tant’è che i programmi da lui condotti si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

zazoomblog : “Fatto bene!”. Tancredi dopo Amici il gesto contro Arisa Stefano De Martino e Stash - #“Fatto #bene!”. #Tancredi… - GiuseppeporroIt : Amici 20, Tancredi ha smesso di seguire anche Stash e Stefano De Martino? Le segnalazioni dal web (FOTO) #amici20… - Novella_2000 : Tancredi ha defollowato anche Stefano De Martino e Stash? #amici20 - RadioGoldAl : Ecco 10 curiosità su Stefano De Martino giudice di Amici di Maria De Filippi - manulipa : RT @gab_fab9: Nessuno: Assolutamente nessuno: *Stefano De Martino entra in studio e io sono incinta* #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Tancredi, dopo Amici il gesto contro Arisa,Dee Stash Pubblicato il 11 - 05 - 2021 alle ore 11:37. Ultima modifica il 11 - 05 - 2021 alle ore 11:37 /In rete, infatti, alcune persone hanno ipotizzato che, dopo la sua eliminazione, Tandredi, che continua a seguire Rudy Zerbi, abbia smesso di seguire Arisa, Stash eDe. In effetti ...In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Emanuele Filiberto ha raccontato del regalo fatto alla figlia e delle aspettative su lei ...Tancredi e Arisa, dopo la semifinale di Amici 20, hanno litigato? Il gesto di lui non lascia sperare per il meglio.