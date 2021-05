Stasera in TV 11 maggio, cosa vedere: David di Donatello o Buongiorno, Mamma! (Di martedì 11 maggio 2021) Stasera in TV martedì 11 maggio, cosa vedere: David di Donatello su Rai 1, Un’ora sola vi vorrei su Rai 2. Canale 5, in onda la miniserie Buongiorno, Mamma! (screenshot video)Ecco cosa offrirà il palinsesto, Stasera martedì 11 maggio, sulle maggiori TV italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con la 66esima edizione dei Premi David di Donatello organizzata dall’Accademia del Cinema Italiano. In onda alle 21.20, invece, su Rai 2 lo show di Enrico Brignano “Un’ora sola Vi Vorrei”. Su Rai 3 dalle 21.20 Ilaria Berlinguer racconterà la cronaca e la politica nel suo “Carta Bianca” approfondendo i temi che scatenano da sempre dibattito nel ... Leggi su ck12 (Di martedì 11 maggio 2021)in TV martedì 11disu Rai 1, Un’ora sola vi vorrei su Rai 2. Canale 5, in onda la miniserie(screenshot video)Eccooffrirà il palinsesto,martedì 11, sulleri TV italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con la 66esima edizione dei Premidiorganizzata dall’Accademia del Cinema Italiano. In onda alle 21.20, invece, su Rai 2 lo show di Enrico Brignano “Un’ora sola Vi Vorrei”. Su Rai 3 dalle 21.20 Ilaria Berlinguer racconterà la cronaca e la politica nel suo “Carta Bianca” approfondendo i temi che scatenano da sempre dibattito nel ...

Advertising

chetempochefa : Stasera avremo l'onore di avere con noi il quattro volte Premio Oscar #WoodyAllen, dal 6 maggio nelle sale italiane… - RaiCultura : Il professor Barbero è la voce narrante del docufilm, in prima visione, dedicato a Napoleone in occasione del bicen… - DPCgov : #6maggio Convocata per stasera prima riunione del tavolo tecnico #protezionecivile sul rientro incontrollato in atm… - LuigiLocatelli : Il film imperdibile stasera in tv: IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO di Yorgos Lanthimos (mart. 11 maggio 2021) - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv, 11 maggio 2021: inchieste, temi, interviste, chi sono gli ospiti #fuoridalc… -