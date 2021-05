Star Wars, The Coalition al lavoro su un gioco del franchise? Arriva la smentita (Di martedì 11 maggio 2021) La settimana scorsa sono Arrivate voci secondo cui The Coalition, team di sviluppo di Gears of War, sarebbe al lavoro su un nuovo gioco di Star Wars esclusivo per Microsoft. In seguito a quell'annuncio nella giornata di ieri, un membro del team ha utilizzato Reddit per confermare che uno dei "progetti multipli" su cui il team sta lavorando non è un gioco di Star Wars, dicendo che non hanno "nient'altro da annunciare in questo momento": "Solo per chiarire la storia di Star Wars. Non stiamo lavorando a nessun tipo di gioco di questo franchise. Per adesso non abbiamo nessun altro annuncio da fare". Il motivo di dover scrivere questa smentita è data dal ... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021) La settimana scorsa sonote voci secondo cui The, team di sviluppo di Gears of War, sarebbe alsu un nuovodiesclusivo per Microsoft. In seguito a quell'annuncio nella giornata di ieri, un membro del team ha utilizzato Reddit per confermare che uno dei "progetti multipli" su cui il team sta lavorando non è undi, dicendo che non hanno "nient'altro da annunciare in questo momento": "Solo per chiarire la storia di. Non stiamo lavorando a nessun tipo didi questo. Per adesso non abbiamo nessun altro annuncio da fare". Il motivo di dover scrivere questaè data dal ...

