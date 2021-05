Star di Hollywood contro i Golden Globe: “Razzisti e sessisti”. Tom Cruise restituisce 3 premi vinti (Di martedì 11 maggio 2021) Le Star di Hollywood contro i Golden Globe: “premi Razzisti e sessisti”. E Tom Cruise restituisce 3 statuette vinte in passato. Si allunga la lista delle stelle del cinema americano che aderiscono alla protesta contro la Hfpa. Dopo Scarlett Johansson e Mark Ruffalo, Tom Cruise è dunque l’ultima Star a proteStare, con i colossi dello streaming Netflix, Amazon e Nbc tra gli altri, sulla lentezza dell’organizzazione nel riformare la sua mancanza di inclusività. Una protesta, quella scatenata dall’industria e supportata dalle Star di Hollywood, che assume sempre di più i connotati di una guerra dichiarata ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021) Ledi: “”. E Tom3 statuette vinte in passato. Si allunga la lista delle stelle del cinema americano che aderiscono alla protestala Hfpa. Dopo Scarlett Johansson e Mark Ruffalo, Tomè dunque l’ultimaa protee, con i colossi dello streaming Netflix, Amazon e Nbc tra gli altri, sulla lentezza dell’organizzazione nel riformare la sua mancanza di inclusività. Una protesta, quella scatenata dall’industria e supportata dalledi, che assume sempre di più i connotati di una guerra dichiarata ...

pisqu4no : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1977 m. Joan Crawford, attrice Star di Hollywood fin dagli anni '30, si affermerà come donna autonom… - infoitcultura : Golden Globes, le star di Hollywood li affondano. La Nbc non trasmetterà la cerimonia, Tom Cruise restituisce i pre… - leggoit : Golden Globes, le star di Hollywood li affondano. La Nbc non trasmetterà la cerimonia, Tom Cruise restituisce i pre… - cinziasecchi : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1977 m. Joan Crawford, attrice Star di Hollywood fin dagli anni '30, si affermerà come donna autonom… - giorgia_grg : Milena, tra don matteo e un medico in famiglia, ha una carriera da attrice che le star di Hollywood could never -