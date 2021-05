“Stamattina ha bestemmiato”, l’accusa di Fariba ad Awed. Ma alla Blasi e allo studio “sfugge” (Di martedì 11 maggio 2021) La puntata di ieri dell’Isola dei Famosi 2021, condotta come sempre su Canale 5 da Ilary Blasi, è stata ricca di colpi di scena, alcuni anche “sfuggiti” agli opinionisti in studio. Fariba Tehrani ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni su Awed che stanno facendo molto discutere il popolo del web. Sono in molti i telespettatori che si sono soffermati sulle parole pronunciate da Fariba nel corso delle nomination, che ha accusato Awed di aver bestemmiato nel corso del reality show. LEGGI ANCHE => “Prendi questa mano zingara”: primo post di Iva Zanicchi dopo aver abbandonato lo studio dell’Isola Ma per quale motivo Awed si sarebbe lasciato andare ad un’espressione blasfema? Lo spiega la stessa ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 11 maggio 2021) La puntata di ieri dell’Isola dei Famosi 2021, condotta come sempre su Canale 5 da Ilary, è stata ricca di colpi di scena, alcuni anche “sfuggiti” agli opinionisti inTehrani ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni suche stanno facendo molto discutere il popolo del web. Sono in molti i telespettatori che si sono soffermati sulle parole pronunciate danel corso delle nomination, che ha accusatodi avernel corso del reality show. LEGGI ANCHE => “Prendi questa mano zingara”: primo post di Iva Zanicchi dopo aver abbandonato lodell’Isola Ma per quale motivosi sarebbe lasciato andare ad un’espressione blasfema? Lo spiega la stessa ...

Advertising

eternamentemee : RT @Manuel_Real_Off: Ma io non avevo capito ?? #isola - MaryPayne9444 : RT @Manuel_Real_Off: Ma io non avevo capito ?? #isola - Manuel_Real_Off : Ma io non avevo capito ?? #isola - ElisaDiGiacomo : Isola dei Famosi, Fariba su Awed: 'Lo nomino perché stamattina ha bestemmiato' - herecvmesthesun : un uomo che cerca di spiegarci cos’è il femminismo e che il nazifemminismo esista stamattina non avevo ancora beste… -