Sport | Porru | ‘misura del livello socioculturale del paese | al centro valore persona’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Lomisura anche ildel quoziente sociale e culturale di un. Loè sempre stato promotore di miracoli sociali, momenti di riappacificazione e ripartenze. Come movimento paralimpico pensiamo di poter davvero testimoniare in maniera inequivocabile quanto lonon sia importante solo per la persona con disabilità ma per tutte le persone perché è un luogo dove vengono abbattute barriere di carattere sociale e culturale mettendo alildella persona”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.