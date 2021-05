Sport | Pambianchi Ciwas | ‘stiamo vivendo un brutto sogno | situazione difficilissima’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag.(Adnkronos) – “Stiamounche sta minando tutta la struttura dei 100mila impiantiivi che ci sono in Italia. Nonostante l’andamento della curva epidemiologica stia scendendo, a giugno riapriremo con limitazioni. Gli studi hanno dimostrato che l’aumento dei contagi non dipende dalle struttureive”. Lo ha detto Andreapresidente, in occasione dell’evento digitale ‘Loal centro della ripartenza del Paese – Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale” promosso da Asi, Associazioniive e Sociali Italiane, in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e. “Una Ricerca die Salute – ha proseguito ...