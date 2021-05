Sport, Molea: 'Politica disattenta, serve virata a 360 gradi per dare ossigeno a società' (Di martedì 11 maggio 2021) "Occorre una virata a 360 gradi e che si mettano le vele su un nuovo vento che sia in grado di dare ossigeno alle società. I due miliardi di risorse necessari a cui si faceva riferimento sono una ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) "Occorre unaa 360e che si mettano le vele su un nuovo vento che sia in grado dialle. I due miliardi di risorse necessari a cui si faceva riferimento sono una ...

Advertising

zazoomblog : Sport Molea: ‘Politica disattenta serve virata a 360 gradi per dare ossigeno a società’ - #Sport #Molea: #‘Politic… - StraNotizie : Sport, Molea: 'Politica disattenta, serve virata a 360 gradi per dare ossigeno a società' - TV7Benevento : Sport: Molea, 'politica disattenta, serve virata a 360 gradi per dare ossigeno a società'... - PatriziaCupo : RT @MoleaBruno: Sport di base al collasso, Molea (@AICSDirezione ) stamane sul @Corriere : 'Così rischia di sparire un'associazione su 3'.… - MoleaBruno : Sport di base al collasso, Molea (@AICSDirezione ) stamane sul @Corriere : 'Così rischia di sparire un'associazione… -