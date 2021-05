Advertising

TV7Benevento : Sport: Molea, 'politica disattenta, serve virata a 360 gradi per dare ossigeno a società'... - PatriziaCupo : RT @MoleaBruno: Sport di base al collasso, Molea (@AICSDirezione ) stamane sul @Corriere : 'Così rischia di sparire un'associazione su 3'.… - MoleaBruno : Sport di base al collasso, Molea (@AICSDirezione ) stamane sul @Corriere : 'Così rischia di sparire un'associazione… - laDiscussioneQ : Molea (Aics), “ridare dignità allo sport di base”. Nel Pnrr nulla per professionisti della promozione sociale e spo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Molea

SardiniaPost

... Vito Cozzoli Presidente die Salute, Manuela Di Centa Leader del progetto Legend die Salute, Renato Di Rocco Vice presidente UCI - Unione Ciclistica Internazionale, Bruno...Abbiamo chiesto un commento all' onorevole Bruno, presidente di uno dei maggiori enti di promozione sportivi, l' AICS , Associazione Italiana Cultura e. Presidente, come commenta le ...I due miliardi di risorse necessari a cui si faceva riferimento sono una quota che rispetto alla totalità dei finanziamenti è minima per la sopravvivenza del mondo dello sport”. E’ quanto afferma ...Nemico della salute, nemico dello sport. Dopo un anno e mezzo di lockdown di palestre, piscine e centri sportivi, il Covid ha sicuramente causato una serie di danni “collaterali”, ostacolando l’attivi ...