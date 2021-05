Sport | Costa | ' i bambini devono crescere con la cultura dello sport'

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag.(Adnkronos) - "La pandemia ha evidenziato l'importanzae l'attività fisica per i nostri ragazzi. Penso alle categorie fragili per le quali loè una via da uscita dai problemi. Icon la". Lo ha detto Andrea, sottosegretario al Ministero della Salute, in occasione dell'evento digitale 'Loal centro della ripartenza del Paese - Ipotesi e prospettive per una rivoluzionele' promosso da Asi, Associazioniive e Sociali Italiane, in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas. "Mi auguro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sport Costa

Metro

Presto Ronaldo potrà aggiungere un altro prezzo pregiato alla sua collezione: una Ferrari Monza , una serie speciale in edizione limitata, che1,6 milioni di euro, e ripropone le tipiche forme ...... tra, ecologia e sociale. Il primo appuntamento, con partenza dal Giglio Porto, è per il 15 maggio 2021 dove saranno presenti per il Rotary Orbetello "d'Argento la presidente Nunzia ...Roma, 11 mag.(Adnkronos) - "La pandemia ha evidenziato l'importanza dello sport e l'attività fisica per i nostri ragazzi. Penso alle categorie fragili per le quali lo sport è una via da uscita dai pro ...L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport presenta la sfida tra Napoli ed Udinese strizzando già l'occhio al futuro del Napoli. Per il quotidiano il ...