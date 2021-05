Spiral - L'eredità di Saw: il video dei primi minuti della scena di apertura del film (Di martedì 11 maggio 2021) In attesa del debutto sugli schermi di Spiral - L'eredità di Saw è stato condiviso il video della scena di apertura dell'atteso film. Saw - L'eredità di Saw arriverà nelle sale e il video dei primi minuti del film in arrivo nelle sale americane il 14 maggio, anticipando un'atmosfera molto sanguinosa. Il video mostra un agente indagare nei tunnel della metropolitana dove viene però preso in ostaggio dal killer psicopatico che lo pone in una situazione mortale. Nel film Spiral - L'eredità di Saw l'attore Samuel L. Jackson ha la parte del padre del protagonista, il detective interpretato da Chris Rock, che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021) In attesa del debutto sugli schermi di- L'di Saw è stato condiviso ildidell'atteso. Saw - L'di Saw arriverà nelle sale e ildeidelin arrivo nelle sale americane il 14 maggio, anticipando un'atmosfera molto sanguinosa. Ilmostra un agente indagare nei tunnelmetropolitana dove viene però preso in ostaggio dal killer psicopatico che lo pone in una situazione mortale. Nel- L'di Saw l'attore Samuel L. Jackson ha la parte del padre del protagonista, il detective interpretato da Chris Rock, che ...

Advertising

3cinematographe : #Spiral - L'eredità di Saw: i primi 3 minuti sono veramente rivoltanti [VIDEO] - GianlucaOdinson : Spiral - L'eredità di Saw: il video dei primi minuti della scena di apertura del film - - GianlucaOdinson : Spiral: L’eredità di Saw – I primi, violentissimi minuti del nuovo capitolo della saga horror - Think_movies : “Spiral: l’eredità di Saw”: la Clip con la scena iniziale del nuovo capitolo della saga - Athor94787867 : RT @01Distribution: Le regole del gioco sono cambiate. Pronti a scoprirle? #Spiral - L'eredità di Saw, dal 16 giugno al cinema. https://t.c… -