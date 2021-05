Spie e 5G Inkster ex MI6 spiega la stretta UK contro la Cina

Leggi su formiche

(Di martedì 11 maggio 2021) Nel corso del tradizionale Queen’s Speech, che apre la nuova sessione parlamentare, l’esecutivo britannico illustra, per bocca del sovrano, le sue priorità. Il governo di Boris Johnson, hagato oggi la regina Elisabetta, “sosterrà i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo e promuoverà l’impegno globale per garantire l’istruzione a 40 milioni di ragazze nel mondo”. Inoltre, il Regno Unito, che quest’anno ospita il G7, guiderà gli sforzi “per assicurare una robusta ripresa economica dalla pandemia”. “I miei ministri approfondiranno i legami commerciali nel Golfo, in Africa e nell’Indo-pacifico”, ha aggiunto. “I miei ministri attueranno la Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy”. Con queste parole e con riferimento a quella che il Times ha definito la review strategica “più radicale dalla fine della Guerra fredda”, la sovrana ha ...