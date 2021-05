Spezia, Nzola escluso per motivi disciplinari. Cos’è successo (Di martedì 11 maggio 2021) Nzola non sarà presente nella gara di domani sera tra Sampdoria e Spezia. Italiano lo ha escluso dalla lista dei convocati: motivi disciplinari M’Bala Nzola era pronto a rientrare tra i convocati dopo la squalifica. Nell’elenco dei calciatori dello Spezia arruolabili per la trasferta di Genova, però, non è presente, a sorpresa, l’attaccante. Il tecnico Vincenzo Italiano rinuncerà al suo bomber nella delicata sfida con la Sampdoria. Alla base dell’esclusione ci sarebbero motivi disciplinari. Secondo quanto racconta CittadellaSpezia.com, l’attaccante sarebbe stato punito da Italiano per non essersi presentato, sebbene squalificato, sugli spalti per assistere a Spezia Napoli. Un regolamento interno, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021)non sarà presente nella gara di domani sera tra Sampdoria e. Italiano lo hadalla lista dei convocati:M’Balaera pronto a rientrare tra i convocati dopo la squalifica. Nell’elenco dei calciatori delloarruolabili per la trasferta di Genova, però, non è presente, a sorpresa, l’attaccante. Il tecnico Vincenzo Italiano rinuncerà al suo bomber nella delicata sfida con la Sampdoria. Alla base dell’esclusione ci sarebbero. Secondo quanto racconta Cittadella.com, l’attaccante sarebbe stato punito da Italiano per non essersi presentato, sebbene squalificato, sugli spalti per assistere aNapoli. Un regolamento interno, ...

