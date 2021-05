Spezia | Italiano | domani contro Samp sarà una finale

(Di martedì 11 maggio 2021) "Una". Il tecnico dello, Vincenzo, non usa mezzi termini per presentare la sfida disera al Ferrarisladoria. Una partita che può essere decisiva per le sorti ...

Lo ha dichiarato il tecnico dello, Vincenzo, in vista della gara con la Sampdoria : "Tutta la squadra vuole concludere con una gioia la stagione, stiamo lavorando duramente da mesi ..."Una finale". Il tecnico dello, Vincenzo, non usa mezzi termini per presentare la sfida di domani sera al Ferraris contro la Sampdoria. Una partita che può essere decisiva per le sorti delle Aquile liguri, che non ...Lo Spezia di Vincenzo Italiano è atteso domani sera, ore 20.45, al Ferraris dalla Sampdoria per la 36esima giornata della Serie A 2020/2021. Le parole del tecnico aquilotto ...Il tecnico: "Tutta la squadra vuole concludere con una gioia la stagione, vogliamo portare a casa i punti che possono valere una stagione intera" ...