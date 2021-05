Specializzazione sostegno, la Lega chiede alla ministra Messa la riforma dei corsi (Di martedì 11 maggio 2021) “Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 10 maggio, ha accolto l’appello di quattro docenti del Piemonte e dell’Emilia-Romagna, non ammessi ai corsi di sostegno a causa della sperequazione territoriale dei posti autorizzati rispetto al reale fabbisogno espresso, ammettendoli a partecipare in sovrannumero". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) “Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 10 maggio, ha accolto l’appello di quattro docenti del Piemonte e dell’Emilia-Romagna, non ammessi aidia causa della sperequazione territoriale dei posti autorizzati rispetto al reale fabbisogno espresso, ammettendoli a partecipare in sovrannumero". L'articolo .

