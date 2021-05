Space Jam - New Legends, la lavorazione si è conclusa (Di martedì 11 maggio 2021) La fase di post-produzione di Space Jam - New Legends, sequel del cult Space Jam, si è conclusa come conferma il supervisore all'animazione Kevin Martel. Il supervisore all'animazione della Industrial Light & Magic, Kevin Martel, ha confermato la fine della post-produzione di Space Jam - New Legends, sequel dell'hit del 1996 con Michael Jordan Space Jam. Kevin Martel ha usato Twitter per annunciare la fine della post-produzione e per ringraziare il suo team della ILM per gli sforzi infusi nel progetto. Space Jam: A New Legacy uscirà nelle sale americane e su HBO Max il 16 luglio, mentre in Italia è previsto per settembre, presumibilmente solo al cinema. Oltre a riportare in scena i Looney Tunes, il sequel del film del 1996 contiene anche apparizioni ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021) La fase di post-produzione diJam - New, sequel del cultJam, si ècome conferma il supervisore all'animazione Kevin Martel. Il supervisore all'animazione della Industrial Light & Magic, Kevin Martel, ha confermato la fine della post-produzione diJam - New, sequel dell'hit del 1996 con Michael JordanJam. Kevin Martel ha usato Twitter per annunciare la fine della post-produzione e per ringraziare il suo team della ILM per gli sforzi infusi nel progetto.Jam: A New Legacy uscirà nelle sale americane e su HBO Max il 16 luglio, mentre in Italia è previsto per settembre, presumibilmente solo al cinema. Oltre a riportare in scena i Looney Tunes, il sequel del film del 1996 contiene anche apparizioni ...

