“Sono gay, dirlo è importante”. Arriva in diretta tv il coming out del ‘ragazzo di Amici’ (Di martedì 11 maggio 2021) Rivelazioni scottanti nella puntata di Ogni Mattina di martedì 11 maggio. Un ex allievo della scuola di Amici ha partecipato al programma condotto da Adriana Volpe e si è aperto confessando aspetti molto intimi della sua esperienza e della sua vita privata. Manuel prese parte al talent show di Maria De Filippi nel 2006, come cantante. Il giovane conquistò pubblico e critica, nonostante il suo carattere riservato. La sua voce, infatti, è stata sempre speciale e il suo innato talento gli ha consentito di attirare l’interesse e le attenzioni di tutti. Tra i suoi successi ricordiamo “Soli a metà”, ma Sono state numerose le canzoni che gli hanno permesso di entrare nel cuore della gente. L’ex Amici ha continuato a coltivare la sua passione per la musica e, giusto pochi mesi fa, ha annunciato sui social l’uscita di un nuovo pezzo, “This is Christmas”. Oggi, a distanza di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Rivelazioni scottanti nella puntata di Ogni Mattina di martedì 11 maggio. Un ex allievo della scuola di Amici ha partecipato al programma condotto da Adriana Volpe e si è aperto confessando aspetti molto intimi della sua esperienza e della sua vita privata. Manuel prese parte al talent show di Maria De Filippi nel 2006, come cantante. Il giovane conquistò pubblico e critica, nonostante il suo carattere riservato. La sua voce, infatti, è stata sempre speciale e il suo innato talento gli ha consentito di attirare l’interesse e le attenzioni di tutti. Tra i suoi successi ricordiamo “Soli a metà”, mastate numerose le canzoni che gli hanno permesso di entrare nel cuore della gente. L’ex Amici ha continuato a coltivare la sua passione per la musica e, giusto pochi mesi fa, ha annunciato sui social l’uscita di un nuovo pezzo, “This is Christmas”. Oggi, a distanza di ...

