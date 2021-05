(Di martedì 11 maggio 2021)Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana . Secondo i dati del 10 maggio ,, Pd ed'avanzano di pari passo. I tre maggiori partiti (in questo momento) si confermano sul podio in questo ordine. ...

Advertising

Noiconsalvini : SONDAGGIO MENTANA / PREMIATA LA LINEA DI SALVINI SUL COPRIFUOCO. CROLLA IL MOVIMENTO 5 STELLE, RECORD PER FRATELLI… - FrancoZaffini : ?? Il nuovo record storico di Fratelli d'Italia. Link: - RobertoLocate14 : RT @angelo_cennamo: Se dessimo il diritto di voto ai sedicenni, le elezioni le vincerebbe un fantomatico partito di Fedez. Lo rileva un son… - Butter_Fly_1 : RT @FratellidItalia: ?? Il nuovo record storico di #FratellidItalia ?? Link: - SilviaNicolucci : RT @angelo_cennamo: Se dessimo il diritto di voto ai sedicenni, le elezioni le vincerebbe un fantomatico partito di Fedez. Lo rileva un son… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Swg

per il Tg La7 di Enrico Mentana . Secondo i dati del 10 maggio , Lega, Pd e Fratelli d'Italia avanzano di pari passo. I tre maggiori partiti (in questo momento) si confermano sul podio ...Ileffettuato daper il Tg di La7 di Enrico Mentana ha evidenziato un aumento di 0,4 punti percentuali per la Lega di Matteo Salvini, che torna sopra quota 21%. Con il 21,3%, il partito ...Sondaggio Swg per Tg La7: Lega, Pd, Fratelli d'Italia crescono insieme, scende M5s, tutti i numeri dei partiti italiani al 10 maggio 2021.Il sondaggio di SWG viene interpretato male anche nei titoli di alcuni quotidiani (e non solo sui social network) ...