Sondaggi politici: la Lega guadagna voti, ma il Pd si avvicina (Di martedì 11 maggio 2021) I Sondaggi politici di Swg presentati da Enrico Mentana durante il Tg di La7 vedono una crescita dei primi tre partiti nella graduatoria. Lega, Partito Democratico e Fratelli d’Italia hanno tutti il segno + davanti alle percentuali, mentre c’è un calo del MoVimento 5 Stelle. E intanto gli italiani vedono con favore il Ddl Zan. Secondo la rilevazione di Swg la Lega, dopo settimane di caduta, guadagna lo 0,4% e torna sopra quota 21 (21,3%). Il Partito Democratico fa meglio e porta a casa mezzo punto percentuale in più attestandosi al 19,5% e riducendo al di sotto dei due punti il suo svantaggio dal Carroccio. Ma dietro il Pd c’è Fratelli d’Italia, in crescita dello 0,4% e comunque vicino al partito di Enrico Letta, dal quale lo distanziano pochi decimi di punto. Il MoVimento 5 Stelle invece perde lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 maggio 2021) Idi Swg presentati da Enrico Mentana durante il Tg di La7 vedono una crescita dei primi tre partiti nella graduatoria., Partito Democratico e Fratelli d’Italia hanno tutti il segno + davanti alle percentuali, mentre c’è un calo del MoVimento 5 Stelle. E intanto gli italiani vedono con favore il Ddl Zan. Secondo la rilevazione di Swg la, dopo settimane di caduta,lo 0,4% e torna sopra quota 21 (21,3%). Il Partito Democratico fa meglio e porta a casa mezzo punto percentuale in più attestandosi al 19,5% e riducendo al di sotto dei due punti il suo svantaggio dal Carroccio. Ma dietro il Pd c’è Fratelli d’Italia, in crescita dello 0,4% e comunque vicino al partito di Enrico Letta, dal quale lo distanziano pochi decimi di punto. Il MoVimento 5 Stelle invece perde lo ...

