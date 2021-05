Sondaggi politici elettorali oggi 11 maggio 2021: crescono Lega e Pd, ma Fdi insegue e raggiunge per la prima volta il 19%. Crolla il M5S (Di martedì 11 maggio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 11 maggio 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Lega e Pd recuperano consensi, ma Fratelli D’Italia supera per la prima volta il 19%, suo massimo storico, e manda un messaggio chiaro ai partiti di Letta e Salvini: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, la Lega recupera consensi dopo diverse settimane di calo e si riporta sopra quota 21 per cento. Il partito di Matteo Salvini, infatti, guadagna lo 0,4% ed è ora accreditato al 21,3 per cento. Bene anche il Partito Democratico che guadagna mezzo ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021)11e Pd recuperano consensi, ma Fratelli D’Italia supera per lail 19%, suo massimo storico, e manda un messaggio chiaro ai partiti di Letta e Salvini: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, larecupera consensi dopo diverse settimane di calo e si riporta sopra quota 21 per cento. Il partito di Matteo Salvini, infatti, guadagna lo 0,4% ed è ora accreditato al 21,3 per cento. Bene anche il Partito Democratico che guadagna mezzo ...

Advertising

LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI: LEGA SEMPRE PRIMA (+0,4%), M5S CROLLA DI QUASI UN PUNTO - LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI/ LEGA IN CRESCITA AL 22,8%, PD E FDI DIVISI DA 0,9%. DDL ZAN: 41,9% CONTRARIO - lifestyleblogit : Sondaggi politici: Lega sempre prima, M5S unico partito in calo - - lifestyleblogit : Sondaggi politici: Lega sempre prima, M5S unico partito in calo - - lifestyleblogit : Sondaggi politici: Lega sempre prima, M5S unico partito in calo - -