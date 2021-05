Sondaggi elettorali SWG, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,8% e va al 17% (Di martedì 11 maggio 2021) Sondaggi elettorali SWG, il Movimento 5 Stelle perder lo 0,8% e va al 17% Era da diverso tempo che tra i primi quattro partiti più forti in base alle intenzioni di voti era in atto una sorta di avvicinamento, con una costante diminuzione dei punti che li separavano, grazie alla crisi della Lega e all’aumento di Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Questa settimana, tuttavia, secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG, sembra profilarsi un cambiamento di paradigma. Il M5S si allontana dal gruppo, scendendo di ben otto decimali in una settimana, e arretrando al 17%, mentre gli altri tre partiti sono in crescita. Sembra esaurirsi l’effetto Conte. La leadership dell’ex premier ancora non sfonda a livello ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 11 maggio 2021)SWG, ilr lo 0,8% e va al 17% Era da diverso tempo che tra i primi quattro partiti più forti in base alle intenzioni di voti era in atto una sorta di avvicinamento, con una costante diminuzione dei punti che li separavano, grazie alla crisi della Lega e all’aumento di Fratelli d’Italia e. Questa settimana, tuttavia, secondo gli ultimidi SWG, sembra profilarsi un cambiamento di paradigma. Il M5S si allontana dal gruppo, scendendo di ben otto decimali in una settimana, e arretrando al 17%, mentre gli altri tre partiti sono in crescita. Sembra esaurirsi l’effetto Conte. La leadership dell’ex premier ancora non sfonda a livello ...

Torepuglisi : RT @TermometroPol: Aggiornamento settimanale della media #sondaggi di @TermometroPol: @LegaSalvini 21,6% @pdnetwork 19,1%… - TermometroPol : Aggiornamento settimanale della media #sondaggi di @TermometroPol: @LegaSalvini 21,6% @pdnetwork… - damianofaraone : @cozzmat @LucianoBarraCar @giuslit In realtà no, le forze che sostengono il Governo rappresentano oltre l'80% dei v… - m_spagna : RT @ElioLannutti: Sondaggi politici elettorali oggi 3 maggio 2021:cala ancora la fiducia in Mario Draghi (e nel governo dei miracoli e mira… - felicedavanzo : @GiorgiaMeloni inarrestabile sondaggi politici elettorali oggi 11 maggio 2021: crescono Lega e Pd, ma Fdi insegue e… -