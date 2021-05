"Solo due ore", un thriller senza pretese che centra il bersaglio (Di martedì 11 maggio 2021) Solo DUE ORE Nove ore 21.25. Con Bruce Willis, Mos Def, David Morse. Regia di Richard Donner. Produzione 2006. Durata: 1 ora e 42 minuti LA TRAMA Jack Mosley (Bruce Willis) è un poliziotto non più giovane, con problemi di alcool. Nessuno al Distretto lo calcola ormai granchè. Tant'è vero che gli viene rifilato un incarico di routine: scortare un piccolo delinquente dal distretto al vicino tribunale (Solo sedici isolati di distanza, i 16 blocks del titolo originale). Altro che routine. C'è in giro molta gente che vuole il delinquente morto e tra la gente alcuni colleghi corrotti di Jack. I colleghi contano di mettere le mani sullo scortato ai primi isolati (quel catorcio di Jack non dovrebbe essere un problema). Ma Jack messo alle strette risfodera la sua vecchia grinta di duro. Sventa tutti gli attentati e arriva abbastanza sano e salvo al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021)DUE ORE Nove ore 21.25. Con Bruce Willis, Mos Def, David Morse. Regia di Richard Donner. Produzione 2006. Durata: 1 ora e 42 minuti LA TRAMA Jack Mosley (Bruce Willis) è un poliziotto non più giovane, con problemi di alcool. Nessuno al Distretto lo calcola ormai granchè. Tant'è vero che gli viene rifilato un incarico di routine: scortare un piccolo delinquente dal distretto al vicino tribunale (sedici isolati di distanza, i 16 blocks del titolo originale). Altro che routine. C'è in giro molta gente che vuole il delinquente morto e tra la gente alcuni colleghi corrotti di Jack. I colleghi contano di mettere le mani sullo scortato ai primi isolati (quel catorcio di Jack non dovrebbe essere un problema). Ma Jack messo alle strette risfodera la sua vecchia grinta di duro. Sventa tutti gli attentati e arriva abbastanza sano e salvo al ...

