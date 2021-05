Snaitech assume il controllo di Happybet

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) (Milano 11 maggio 2021) - L'integrazione di, con i suoi 200 punti e 19 milioni di euro di ricavi, permetterà adi mettere a frutto la propria esperienza e competenza per crescere in Germania e Austria. Milano, 11 maggio 2021 –, uno dei principali concessionari di gioco legale in Italia,ildi, operatore betting con ricavi pari a circa 19 milioni di euro, più di 100 dipendenti e circa 200 punti vendita tra Austria e Germania. L'integrazione sarà completata nei prossimi mesi. “L'integrazione di, una delle prime società a ricevere una licenza per le scommesse sportive a livello nazionale in Germania, che continuerà ad operare con il proprio marchio, ci rende molto felici ed orgogliosi – ha dichiarato Fabio ...