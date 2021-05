Smalto rovinato a un giorno dalla manicure? Questi 5 prodotti cambiano ogni cosa (Di martedì 11 maggio 2021) Se lo Smalto si scheggia subito e la manicure non dura più di 24 ore ciò che vi occorre è un buon top coat. Noi ne abbiamo 5 super consigliati. Smalto scheggiato, rovinato, da togliere e riapplicare da capo. A chi non è ai successo e, purtroppo, anche a pochissimi giorni (se non ore) dalla L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 11 maggio 2021) Se losi scheggia subito e lanon dura più di 24 ore ciò che vi occorre è un buon top coat. Noi ne abbiamo 5 super consigliati.scheggiato,, da togliere e riapplicare da capo. A chi non è ai successo e, purtroppo, anche a pochissimi giorni (se non ore)L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

jumpolsneck : comunque sono la prima che non ha lo smalto e se lo metto lo lascio rovinato per mesi, ma mi infastidisce vederlo non perfetto nelle serie - fergusonsoulx : Ignorate lo smalto rovinato, questo tweet é dedicato solo a questa meravigliosa creatura ?? - Jadeyleaf : NOOOO mi sono addormentata sul divano e si è rovinato lo smalto :(( pensavo fosse ormai asciutto e invece - Loveyoulost32 : non so se cambiarmi il colore dello smalto perchè a parte il fatto che è rovinato (durato due giorni) non è nemmeno… - melani83910286 : RT @l0ustheantidote: non io che immagino lou con lo smalto sulle unghie un po’ rovinato, capelli lunghi e maglietta metal ???? I vote #Louie… -