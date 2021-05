Sinner-Nadal in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021 (Di martedì 11 maggio 2021) Jannik Sinner ha raggiunto il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021 e affronterà Rafael Nadal, devastante sul rosso. L’azzurro ha eliminato Ugo Humbert all’esordio, mentre l’iberico ha usufruito di un bye al primo turno, dopo la sconfitta a Madrid per mano del campione Alexander Zverev. Scontro maledettamente complesso per Sinner, il quale tenterà di offrire la propria spregiudicatezza al servizio della causa, per infastidire l’usuale monologo maiorchino. La sfida andrà in scena mercoledì 12 maggio, con orario attualmente da definire ufficialmente. La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport (canali 201 e 204), con live streaming fruibile dagli abbonati tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Jannikha raggiunto il secondo turno degliBNLe affronterà Rafael, devastante sul rosso. L’azzurro ha eliminato Ugo Humbert all’esordio, mentre l’iberico ha usufruito di un bye al primo turno, dopo la sconfitta a Madrid per mano del campione Alexander Zverev. Scontro maledettamente complesso per, il quale tenterà di offrire la propria spregiudicatezza al servizio della causa, per infastidire l’usuale monologo maiorchino. La sfida andrà in scena mercoledì 12 maggio, conattualmente da definire ufficialmente. Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport (canali 201 e 204), con livefruibile dagli abbonati tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it ...

