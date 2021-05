Silvio Berlusconi | nuovo ricovero al San Raffaele Cosa succede all’ex premier

(Di martedì 11 maggio 2021) Sono ore di apprensione per tutti gli estimatori di. L’exquesta mattina molto presto, martedì 11 maggio, è tornato all’ospedale San, in quella che ormai è la “sua camera”, scrive La repubblica. Si trova al sesto piano e consente al leader di Forza Italia di lavorare e ricevere telefonate. Quindi unper il leader di Forza Italia dopo la degenza durata dal 6 aprile all’1 maggio., riferiscono fonti azzurre, è stato trasportato al Sandi Milano nellprime ore del giorno per accertamenti post Covid. Il lungodel presidente del Consiglio, 84 anni, si era intrecciato con numerosi rinvii del processo Ruby Ter di Siena. Oltre un anno fa la pm ...

Il leader di Forza Italia al San Raffaele per accertamenti post Covid: secondo fonti non stava bene ed era sorretto dalle guardie del corpoè tornato al San Raffaele per accertamenti post Covid. A quanto si apprende, l'ex premier è arrivato questa mattina molto presto all'ospedale San Raffaele di Milano, e si trova ora ..., complici i problemi di salute persistenti, delegherà come oramai consueto il coordinatore nazionale Tajani.Secondo gli ultimi sondaggi politici di oggi realizzati da Swg per La7, gli elettori stanno penalizzando il M5S e i dissidi interni.Silvio Berlusconi torna in ospedale, a poco più di dieci giorni dall'ultima dimissione. Il presidente di Forza Italia aveva lasciato il San Raffaele di Milano, dove ha passato buona parte del 2021, l' ...