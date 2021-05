Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele

Advertising

fattoquotidiano : Il 6 febbraio 2014 Silvio Berlusconi, due settimane dopo il Patto del Nazareno, sapeva che entro pochi giorni Matte… - Corriere : Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele - reportrai3 : Replica #Report ore 17.20 @RaiTre ? L’incontro all'autogrill tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini ? Nel 2013 Sil… - Daviderel4 : RT @LaNotiziaTweet: Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele oggi: 'Non sta bene, era sorretto dalle guardie del corpo e da Zangrillo'… - LeopardoDaLinci : RT @ElioLannutti: Un audio di Silvio Berlusconi che dice che Matteo Renzi 'manderà a casa questo governo' - cioè quello di Enrico Letta - e… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

è stato nuovamento ricoverato all'ospedale San Raffaele per degli accertamenti: questa la notizia diffusa stamani da fonti vicine a Forza Italia. Secondo quanto riferito sino ad ora, ...ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. Il presidente di Forza Italia e patron del Monza è tornato in ospedale per superare gli strascichi del Covid, che lo ha colpito lo scorso ...Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato. E' tornato al San Raffaele per continuare le terapie e superare gli strascichi che il Covid gli ha lasciato colpendolo lo scorso autunno. Libero aveva ...Il Presidente di Forza Italia è tornato al San Raffaele di Milano per proseguire le terapie per gli strascichi del Covid ...