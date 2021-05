Sileri | ' Somministrerei AstraZeneca anche alla popolazione sotto i 60 di sesso maschile'

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Somministrerei

Globalist.it

Il sottosegretario alla Salute Pierpaoloè intervenuto a RaiNews 24 parlando del vaccino anglo - svedese. 'Su Astrazeneca c'è stata troppa prudenza, minata da primi dati. E l'Unione Europea non ha avuto il coraggio di mutuare l'...Il sottosegretario alla Salute Pierpaoloè intervenuto a RaiNews 24 parlando del vaccino anglo - svedese. 'Su Astrazeneca c'è stata troppa prudenza, minata da primi dati. E l'Unione Europea non ha avuto il coraggio di mutuare l'...PALERMO– “Manca poco alla normalità”, dice il professore Antonio Cascio, infettivologo a cui LiveSicilia.it ricorre spesso per un parere chiaro sul Covid. “Pare che siamo vicini all’uscita dall’emerge ...Il sottosegretario alla Salute: “Troppa prudenza sul vaccino anglo-svedese, minata da primi dati. L’Unione Europea non ha avuto coraggio" ...