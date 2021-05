Sileri | ' Niente mascherine all' aperto? Si ma con 30 milioni di vaccinati'

(Di martedì 11 maggio 2021) L'ipotesi del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, prevede che con 30dicontro il covid potrebbero cambiare le regole per quanto riguarda l'uso della mascherina, almeno ...

Sull'abolizione, invece,si è mostrato più cauto: "Ci sono sempre i rischi di ulteriori eventi di aggregazione. Andiamo per gradi, cerchiamo di non correre troppo, già spostarlo a mezzanotte ...: "mascherina con 30 milioni di vaccinati" " "Togliersi la mascherina all'aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la meta' della popolazione target) ...TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Consiglia di violare le regole anti Covid sui social: denunciato. Niente Mascherina all’aperto, la proposta di Sileri. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Covid, Green ...Il sottosegretario è intervenuto anche sul coprifuoco mostrandosi cauto: "Fra le 23 e le 24, io direi mezzanotte, entro un paio di settimane e continuando a controllare i numeri. Non lo abolirei, biso ...