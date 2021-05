Sileri | «A 30 milioni di vaccinati togliamo la mascherina all’aperto»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 11 maggio 2021) Quando si raggiungerà quota 30 milioni di persone vaccinate, dopo tre settimane di attesa per assicurarsi una buona protezione, allora si potrà dire addio alla mascherina all’aperto, dove non c’è rischio di assembramento. Lo ha annunciato, intervenendo a 24 Mattino su Radio 24, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, secondo cui quando metà della popolazione target avrà ricevuto almeno una dose di vaccino, le restrizioni potranno essere allentate. In base ai dati della campagna vaccinale, per arrivare a questo obiettivo mancano 5 milioni 946 mila somministrazioni. Secondo Sileri, anche il Green Pass, che permette la mobilità, sarà «un ulteriore stimolo alla vaccinazione verso le persone che non vogliono vaccinarsi».