Sicurezza sul lavoro, Orlando al tavolo con i sindacati: 2100 ispettori in più e cambio ai vertici dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Di martedì 11 maggio 2021) Nei primi tre mesi del 2021, in Italia sono state registrate 185 morti sul lavoro. Dieci nell'ultima settimana. Episodi che hanno imposto una accelerazione all'agenda politica. Questa mattina il ministro Andrea Orlando ha tenuto un tavolo generale tra governo e sindacati "per definire insieme i prossimi interventi": la nomina di un nuovo vertice per l'Ispettorato nazionale del lavoro e il concorso per l'assunzione di 2100 ispettori di Sicurezza. L'incontro, tenutosi anche alla presenza del titolare della Salute, Roberto Speranza, ha visto la partecipazione dei leader di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Il tutto nel giorno che precede la prima riunione in Senato ...

CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - CottarelliCPI : Evasione fiscale, discariche abusive, illeciti edilizi, mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro ...… - caritas_milano : 'Lottare per la dignità del lavoro, perché ci sia il lavoro per tutti e che sia lavoro degno. Non lavoro da schiav… - TucsUil : RT @UILofficial: La #salute e la #sicurezza sul lavoro sono un’emergenza nazionale. Chiediamo una cabina di regia coordinata dalla Presiden… - MarianoDePersio : RT @UILofficial: La #salute e la #sicurezza sul lavoro sono un’emergenza nazionale. Chiediamo una cabina di regia coordinata dalla Presiden… -