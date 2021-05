Sicilia, a Carini campagna vaccinale a rilento (ma nessun record negativo di adesioni): ora aprirà un hub per le somministrazioni (Di martedì 11 maggio 2021) Il centro vaccinale alla fine si farà al centro commerciale Poseidon. La notizia è arrivata nel pomeriggio di domenica: “Possiamo essere pronti già venerdì”, annuncia Giovì Monteleone, sindaco di Carini, città che negli ultimi giorni è diventata nota come quella con meno vaccinati della Sicilia. Una cittadina in provincia di Palermo di quasi 39mila abitanti, dove non c’è alcun hub per l’inoculazione dei vaccini anti-Covid e che ha avuto i riflettori puntati su di sé nonostante il record negativo di somministrazioni non sia confermato da nessuno: “A me non lo hanno mai dato”, apre le braccia il primo cittadino. Che però non nega una certa riluttanza da parte di alcuni suoi concittadini: “Il primo hub è a 12km, a Cinisi, ed è un piccolo centro dove somministravano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Il centroalla fine si farà al centro commerciale Poseidon. La notizia è arrivata nel pomeriggio di domenica: “Possiamo essere pronti già venerdì”, annuncia Giovì Monteleone, sindaco di, città che negli ultimi giorni è diventata nota come quella con meno vaccinati della. Una cittadina in provincia di Palermo di quasi 39mila abitanti, dove non c’è alcun hub per l’inoculazione dei vaccini anti-Covid e che ha avuto i riflettori puntati su di sé nonostante ildinon sia confermato dao: “A me non lo hanno mai dato”, apre le braccia il primo cittadino. Che però non nega una certa riluttanza da parte di alcuni suoi concittadini: “Il primo hub è a 12km, a Cinisi, ed è un piccolo centro dove somministravano ...

Advertising

fattoquotidiano : Sicilia, a Carini campagna vaccinale a rilento (ma nessun record negativo di adesioni): ora aprirà un hub per le so… - butera_linda : RT @vaniacavi: @wushurabbit adesso in tv hanno detto che a Carini in Sicilia su 60mila abitanti se ne sono vaccinati 3mila mi sa che la fol… - Nadia_hopppe1 : RT @vaniacavi: @wushurabbit adesso in tv hanno detto che a Carini in Sicilia su 60mila abitanti se ne sono vaccinati 3mila mi sa che la fol… - fildifranco : RT @vaniacavi: @wushurabbit adesso in tv hanno detto che a Carini in Sicilia su 60mila abitanti se ne sono vaccinati 3mila mi sa che la fol… - vaniacavi : @wushurabbit adesso in tv hanno detto che a Carini in Sicilia su 60mila abitanti se ne sono vaccinati 3mila mi sa c… -