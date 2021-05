Si getta dalla finestra a 16 anni. “La solitudine mi ammazza” (Di martedì 11 maggio 2021) Leggimi l’articolo Genova – L’ultima “story” sul suo profilo Instagram, mercoledì sera, è un selfie che Paolo (il nome è di fantasia, ndr) s’è scattato mentre è alla finestra. Sullo sfondo, via Sestri: cuore commerciale dello storico quartiere del ponente genovese. Scorrono le parole di una canzone. Del panorama Emo, per chi incasella la musica: “Fumo e guardo l’orologio. Perché ’sta vita è ’na m… Ma spero ancora per poco. L’ho promesso pure a mamma”. Seconda foto, ancora un selfie, una “faccina triste” e le lacrime disegnate sotto gli occhi. E un’altra canzone che è un pugno nello stomaco. Navigazione articoli Post navigation L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Leggimi l’articolo Genova – L’ultima “story” sul suo profilo Instagram, mercoledì sera, è un selfie che Paolo (il nome è di fantasia, ndr) s’è scattato mentre è alla. Sullo sfondo, via Sestri: cuore commerciale dello storico quartiere del ponente genovese. Scorrono le parole di una canzone. Del panorama Emo, per chi incasella la musica: “Fumo e guardo l’orologio. Perché ’sta vita è ’na m… Ma spero ancora per poco. L’ho promesso pure a mamma”. Seconda foto, ancora un selfie, una “faccina triste” e le lacrime disegnate sotto gli occhi. E un’altra canzone che è un pugno nello stomaco. Navigazione articoli Post navigation L'articolo proviene da City Roma News.

