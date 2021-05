Serie A, Napoli-Udinese: le formazioni ufficiali del match (Di martedì 11 maggio 2021) Alle ore 20.45 Napoli-Udinese aprirà la 36a giornata di Serie A.Le formazioni ufficiali del match.Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; OsimhenA disp: Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanza, Demme, Elmas, Labriola, Mertens, Petagna, Politano, D'AgostinoAll. GattusoUdinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; OkakaA disp: Gasparini, Scuffet, Samir, Ouwejan, Micin, Llorente, Forestieri, Palumbo, De MaioAll. Gotti Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) Alle ore 20.45aprirà la 36a giornata diA.Ledel(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; OsimhenA disp: Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanza, Demme, Elmas, Labriola, Mertens, Petagna, Politano, D'AgostinoAll. Gattuso(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; OkakaA disp: Gasparini, Scuffet, Samir, Ouwejan, Micin, Llorente, Forestieri, Palumbo, De MaioAll. Gotti

Advertising

Gazzetta_it : Non solo #Champions. Per #Inter e #Milan un futuro di miele. Mentre gli altri rifondano - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A FEMMINILE, JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA Decisiva la vittoria per 2-0 contro il Napoli Quarto titolo… - sscnapoli : Con Osimhen (10) e @HirvingLozano70 (10) salgono a tre i giocatori del Napoli in doppia cifra in questo campionato,… - vardhan20066 : RT @DiMarzio: Le formazioni di #NapoliUdinese - Mediagol : #SerieA, #Napoli-#Udinese: le formazioni ufficiali del match -