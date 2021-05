Serie A | Costa | “Prendere in considerazione riapertura stadi almeno per l’ultima giornata”

(Di martedì 11 maggio 2021) Il Sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente di ‘Noi con l’Italia’, Andrea, è tornato a parlare della possibilità di riavere il pubblico neglineldiA: “Mi auguro che si prenda indi riaprire gliperdel campionato di calcio diA. Sono più facilmente controllabili e gestibili alcune migliaia di persone all’interno di unoo che decine di migliaia di tifosi in una piazza pubblica o per le vie della città. L’esempio critico dei festeggiamenti in piazza a Milano per la vittoria dello scudetto dell’Inter ce lo dimostra. Non possiamo permetterci di fare passi falsi e rovinare quanto fatto ...

Al termine del vertice di oggi di Lega Serie A tenutosi a Palazzo Parigi, hotel nel cuore di Milano, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato dei temi trattati: "Abbiamo affrontato tematiche varie in ...
11 MAG - "Mi auguro che si prenda in considerazione di riaprire gli stadi almeno per l'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. Sono più facilmente controllabili e gestibili alcune migliai ...