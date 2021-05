Serie A | Buffon lascerà la Juventus al termine del campionato

Advertising

SkySport : Buffon: 'Lascio la Juve a fine anno. Ma non so se smetterò' - repubblica : ?? Buffon lascia la Juventus: 'E' finito un ciclo, tolgo il disturbo' - tuttosport : #Buffon, l'annuncio: 'A giugno lascio la #Juve' - JacopoRampini : RT @repubblica: ?? Buffon lascia la Juventus: 'E' finito un ciclo, tolgo il disturbo' - CrapanzanoRobin : RT @TuttoMercatoWeb: Buffon annuncia l'addio a fine stagione: tutti i trofei vinti con la Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Buffon

via dalla Juve: ritiro o nuova destinazione?, dopo la seconda esperienza alla Juve, vuole ancora giocare ad alti livelli e i club pronti a mettersi in fila per offrirgli un contratto ...prima di chiudere la carriera tenterà un'ultima sfida. Si parla ancora diA ma soprattutto di in un club che parteciperà alla prossima Champions. Proprio quella coppa che fino ad ora ...Gianluigi Buffon ha annunciato il suo secondo e questa volta definitivo addio alla Juventus: UEFA.com celebra la sua straordinaria carriera.Il 43enne portiere lascerà il club bianconero a fine stagione: «Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza. Finito un c ...